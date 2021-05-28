METRO SEFERLERİ DURDU YOĞUNLUK OLUŞTU

M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle saat 15.00'ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında seferler durduruldu.

M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle saat 15.00'ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında seferler durduruldu. Hat güzergahında İETT otobüsleriyle yolcular taşınırken bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuru ile M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle bugün saat 15.00'ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında sefer yapılamayacağı açıklandı. Duyuruda hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verileceği belirtildi. Hat güzergahında bulunan duraklarda ise yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de Kirazlı metro durağı oldu. Kirazlı'da bekleyenler otobüslere bindi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı