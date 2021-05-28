Metro seferleri durdu yoğunluk oluştu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Metro seferleri durdu yoğunluk oluştu

Metro seferleri durdu yoğunluk oluştu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle saat 15.00'ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında seferler durduruldu.

M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle saat 15.00'ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında seferler durduruldu. Hat güzergahında İETT otobüsleriyle yolcular taşınırken bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuru ile M9 Ataköy-Olimpiyat metro hattı entegrasyon çalışmaları nedeniyle bugün saat 15.00'ten 29 Mayıs Cumartesi saat 14.00'e kadar M3 Kirazlı-Başakşehir-Metrokent hattında sefer yapılamayacağı açıklandı. Duyuruda hat güzergahında İETT otobüsleriyle ücretsiz hizmet verileceği belirtildi. Hat güzergahında bulunan duraklarda ise yoğunluk oluştu. O noktalardan biri de Kirazlı metro durağı oldu. Kirazlı'da bekleyenler otobüslere bindi.


- İstanbul
Metro seferleri durdu yoğunluk oluştu
Metro seferleri durdu yoğunluk oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 673 bin 272 doz oldu
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
Emre'yi öldürüp, iki mezarın arasına gömmüşler
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
7 GÜNDÜR KAYIP GENCİN, ÖLDÜRÜLÜP GÖMÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Devlet Bahçeli Hasan Polatkan İbrahim Aydemir
Magazin Demet Özdemir Seren Serengil Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Metro seferleri durdu yoğunluk oluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.5.2021 20:39:00. #1.16#

title