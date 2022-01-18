Metro saldırganı soruşturması: 3 metro çalışanının ifadesi alındı

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz'la ilgili soruşturmada, savcılığın talebiyle 3 metro görevlisinin ifadeleri alındı.

KADIKÖY, İSTANBUL (DHA) - Kadıköy-Tavşantepe metrosunda Senanur Damgacı'yı elindeki bıçakla tehdit eden saldırgan Emrah Yılmaz'la ilgili soruşturmada, savcılığın talebiyle 3 metro görevlisinin ifadeleri alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine İstanbul Emniyeti, olayla ilgili kapsamlı bir inceleme yaptı. Olay yerinde görevli olduğu belirlenen 3 metro çalışanının ifadeleri alındı. Emniyet savcılığa olay yerinde özel güvenlikçi olmadığına ilişkin bir tutanak gönderdi.

GÖREVİ İHMAL İDDİASIYLA İFADELERİ ALINDI

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