Tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti
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Tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti

06.10.2020 02:00 | Son Güncelleme: 06.10.2020 03:08
Tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti

Tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti İZMİR'in Karşıyıka ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Arda D. metro raylarına atlayarak yaşamına son verdi.

Tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti
İZMİR'in Karşıyıka ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Arda D. metro raylarına atlayarak yaşamına son verdi.
Olay, 22.00 sıralarında Karşıyaka İZBAN istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Arda D. Aliağa-Cumaovası seferi yapan metronun önüne atladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu, itfaiye, sağlık ve polis ekibine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri metronun altında kalana Arda D.'yi yaptıkları müdahaleyle çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalede ise Arda D.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Arda D.'nin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti
Tren raylarına atlayan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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