Metro Otopark İnşaatındaki Göçükte Bir Kişinin Cansız Bedenine Ulaşıldı (5)
ÇİFTÇİ'NİN DE CESEDİNE ULAŞILDI?İzmir'de geçen geçen çarşamba günü yaşanan göçük olayından sonra toprak altında kalan güvenlik görevlilerinden Mehmet Çiftçi'nin de cesedine ulaşıldı.
ÇİFTÇİ'NİN DE CESEDİNE ULAŞILDI
?İzmir'de geçen geçen çarşamba günü yaşanan göçük olayından sonra toprak altında kalan güvenlik görevlilerinden Mehmet Çiftçi'nin de cesedine ulaşıldı. Çıkantılan ceset, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: DHA