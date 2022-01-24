Metro seferleri uzatıldı mı? 24-25 Ocak Metro, Metrobüs ve Tramvay seferleri gece saat kaça kadar açık? Metro seferleri saat kaçta bitiyor?

Son dakika gelen haberlere göre, İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle toplu taşımada Metro seferleri uzatıldı. Buna göre Metro seferleri gece saat 02:00'a kadar uzatılmış oldu. Peki, Metro, Metrobüs ve Tramvay seferleri uzatıldı mı? 24-25 Ocak Metro seferleri gece saat kaça kadar? Metro seferleri saat kaçta bitiyor? İşte detaylar...

İstanbul'da önceki akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok vatandaş, evine ulaşamadı. Hem trafikteki hem de toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle metro seferleri saat 02.00'a kadar uzatıldı. Metro, Metrobüs ve Tramvay seferleri uzatıldı mı? 24-25 Ocak Metro seferleri gece saat kaça kadar? Metro seferleri saat kaçta bitiyor?

METRO SEFERLERİ UZATILDI MI?

Hem trafikteki hem de toplu taşımadaki yoğunluk nedeniyle metro seferleri saat 02.00'a kadar uzatıldı.

İstanbul'da cuma gününden bu yana etkisini artıran soğuk hava dalgası, cumartesinden itibaren yerini kara bıraktı. Pazar ve pazartesi de ise kar yağışı resmen hayatı felç etti. Metrokent İstanbul'da hem trafikteki aksaklık hem de toplu taşıma araçlarındaki yoğun nedeniyle binlerce vatandaş, evine ulaşmakta zorluk yaşadı. Vatandaşların toplu ulaşım alanlarında mahsur kalmasının ardından metro seferleri saat 02.00'a kadar uzatıldı.

METRO VE TRAMVAY SEFERLERİ UZATILDI MI?

Tüm bu yaşananların ardından metro seferlerinde de değişikliğe gidildi. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "Yoğun kar yağışı nedeniyle seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro ve F1 füniküler hatlarımızda 30 dakika, T1, T4 tramvay hatlarımızda 15 dakika, T5 hattımızda 20 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir" denildi.

TOPLU TAŞIMADA AŞIRI YOĞUNLUK

Kentin büyük bölümünde akşam saatlerinde yollarda trafik durma noktasına geldi. Bazı bölgelerde ise araçlar hiç ilerleyemedi. Araçlarıyla çıkmayıp, toplu ulaşım araçlarını tercih edenler, istasyon ve duraklarda aşırı yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar çareyi, araçlarını ve toplu taşımayı bırakıp yürümekte buldu.

BEYLİKDÜZÜ'NDE HAYAT DURDU

Öte yandan kar yağışı, akşam saatlerinde hızını arttırınca Beylikdüzü'nde adeta hayat durma noktasına geldi. Yer yer 30 santimetreyi bulan kar yüksekliği ile yollar karla kaplandı. İstanbul'un başlıca ulaşım yolu olan E-5 karayolu ise gidiş geliş olmak üzere trafiğe kapandı. Kilometrelerce kuyruk oluşan yolda, araçlar mahsur kalırken bazı vatandaşlar araçlarını yol kenarlarında bıraktı. Otobüs ve minibüs gibi toplu taşıma araçlarından inen vatandaşlar, E-5 karayolundan yürümeye başladı. Bazı vatandaşlar ise metrobüs duraklarına akın edince gişelerde yoğunluk oluştu.

"SAATLERDİR YOLDAYIZ"

Trafikte saatlerce kaldığını söyleyen bir vatandaş ise "Yaklaşık 2 buçuk saattir yoldayız. Perişan olduk evlerimize gidemiyoruz. Kar lastiğimiz olmasına rağmen yolda kaldık. Yanımdaki arkadaşım ise bu havada 3 saattir yürüyor. Ben arkadaşımı yoldan aldım arabası yolda kaldığı için bir yere park etti. Ön tarafımız kilitli olduğu için hiçbir yere gidemiyoruz. Artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi mi suçlu kim suçlu bilmiyorum" dedi.

"ARABAMI İŞYERİNDE BIRAKTIM"

Trafiğin kapanması ile yolda kalan başka bir vatandaş ise "Ben yaklaşık 1 kilometre mesafeyi zor koşullarda 1 saattir yürüyorum. Aracımı yollar kapalı olduğu için işyerinde bıraktım ve metrobüse binerek bir akrabamın evine gitmeye çalışıyorum. Gerekli uyarılar yapıldı ama kış koşulları bu sene ağır oldu. Allah korusun bizleri kazalardan" dedi.

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