METRO, METROBÜS, OTOBÜS... TOPLU TAŞIMA ARAÇLARININ İÇİNDEN GÖRÜNTÜLER KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların bazıları bugün sona erdi.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında yaklaşık 3 aydır süren kısıtlamaların bazıları bugün sona erdi. Yeni normalleşme adımlarının atıldığı ilk günde toplu taşımalarda yoğunluk görüldü.

Uzun süredir esnek çalışma saatine uygun olarak çalışan vatandaşlar, normalleşmenin ilk gününde işe gitmeye başladı. Kartal'da Yakacık-Kartal seferini yapan özel bir halk otobüsünde yolcu sayısının fazla olduğu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Kadıköy-Tavşantepe metro hattında ise yolcuların sosyal mesafe kuralına uyması için "Burada durunuz" şeklinde yaklaşık 1 metre arayla yazılar yapıştırıldı. Anonslarla metro içinde sosyal mesafeye dikkat edilmesi için yolcular sık sık uyarıldı. Metro koltuklarına bir koltuk arayla "Sosyal mesafenizi koruyunuz. Bu koltuğu boş bırakınız" şeklinde yazılar asılarak uyarı yapıldı.

Zincirlikuyu-Beylikdüzü istikametinde sefer yapan metrobüslerde ise aynı şekilde uyarılar asıldığı görülürken, metrobüs bekleyen yolcular sosyal mesafe kuralını hiçe saydı.

- İstanbul

Kaynak: DHA