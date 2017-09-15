Metro İstasyonundaki Patlamada Yaralılar Var

İngiltere'nin başkenti Londra'da metro istasyonunda bir boya kapının alev aldığı ardından bir patlama olduğu belirtildi. Yaralıların olduğu belirtildi.



Bölgeye itfaiye, ambulans ve polislerinin sevk edildiği ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Bölgede bir çok tren istasyonu kapatıldı. Patlamaya ilişkin resmi makamlardan henüz bir açıklama yapılmadı. - LONDRA