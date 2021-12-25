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Metro istasyonunda hareketli dakikalar

Metro istasyonunda hareketli dakikalar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şişli'de metro hattı raylarına atlayan şahıs, güvenlik görevlilerince çıkartıldı.

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ŞİŞLİ, İSTANBUL (İHA) - Şişli'de metro hattı raylarına atlayan şahıs, güvenlik görevlilerince çıkartıldı.

Olay, öğle saatlerinde Osmanbey Metro İstasyonu'nda yaşandı. Ö.D. isimli bir şahıs, metro gelmeden önce raylara atladı. İntihar teşebbüsünden bulunan şahsı fark eden güvenlikçiler olaya müdahale etti. Bu sırada istasyona yanaşan metro bekletildi. Şahıs, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle raylardan çıkartıldı. - İSTANBUL

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