Metro İstasyonunda Feci Kaza! Yasak Tarafa Geçmek İsterken Trenin Altında Kaldı
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Metro İstasyonunda Feci Kaza! Yasak Tarafa Geçmek İsterken Trenin Altında Kaldı

ABD'nin New York kentinde bulunan metro istasyonunda yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Geçişin yasak olduğu kısma ilerlemek isteyen adam trenin altında kaldı.

ABD'de New York şehrindeki bir metro istasyonunda yasak olan bölgeye geçiş yapmak isteyen adam, hızla gelen trene çarparak hayatını kaybetti.

YASAK BÖLGEYE GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU

Turnikeyi geçerken kolunu savuran ve bir anlık denge kaybı sonucu yanından geçen trene temas eden adam, tren ile platform arasına sıkışarak can verdi. O anlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

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