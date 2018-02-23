Metro İstasyonunda Feci Kaza! Yasak Tarafa Geçmek İsterken Trenin Altında Kaldı
ABD'nin New York kentinde bulunan metro istasyonunda yaşanan feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Geçişin yasak olduğu kısma ilerlemek isteyen adam trenin altında kaldı.
ABD'de New York şehrindeki bir metro istasyonunda yasak olan bölgeye geçiş yapmak isteyen adam, hızla gelen trene çarparak hayatını kaybetti.
YASAK BÖLGEYE GEÇMEK İSTERKEN CANINDAN OLDU
Turnikeyi geçerken kolunu savuran ve bir anlık denge kaybı sonucu yanından geçen trene temas eden adam, tren ile platform arasına sıkışarak can verdi. O anlar istasyonun güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.
YORUMLAR (7)
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Lan ne işin var orda arkadaşşşş. UffffffffffffCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Jigit sagan ne boldu kayda barasınCevap Yaz Yayından Kaldır
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TREN TARAFINDAN SÜRÜKLENMEDİ. ADAM İNTİHAR ETTİ İNTİHAR!Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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feci ölüm olmuş. . . bu nedir arkadaş. . pisi pisine gitmek buna denirCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Kimse üzerine almasın fakat bence yeni Nesilin en az yüzde 60 mışı SalakCevap Yaz 8 Yayından Kaldır