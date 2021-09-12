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Metro istasyonları sanat galerisine dönüşecek

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Metro istasyonları sanat galerisine dönüşecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i kültür sanat kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro istasyonları için "Duvar Yüzeyi Uygulamaları Yarışması" düzenliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i kültür sanat kentine dönüştürme hedefi doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, metro istasyonları için "Duvar Yüzeyi Uygulamaları Yarışması" düzenliyor. Kazanan sanatçıların eserleri Basmane, Fahrettin Altay, Konak, Çankaya istasyonlarını süsleyecek. Yarışmaya son başvuru tarihi 27 Eylül 2021 olarak belirlendi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i kültür sanat kenti haline getirme hedefi doğrultusunda metro istasyonları yeniden ele alınarak sanat galerisine çevriliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi kentin kültürel dokusunu zenginleştirmek, sanatı gündelik hayata taşımak için ilk kez metro istasyonları için "Duvar Yüzeyi Uygulamaları Yarışması" düzenledi. Yarışmada seçilen sanatçıların eserleri önünden her gün binlerce İzmirlinin geçtiği metro istasyonlarının duvarlarını süsleyecek.

4 istasyon, 8 cephe

Basmane, Çankaya, Konak ve Fahrettin Altay metro istasyonlarının yolcu giriş ve çıkış akslarında 8 noktada çini, seramik, mozaik, rölyef gibi geleneksel tekniklerin yanında yenilikçi sanatsal duvar yüzeyi uygulamaları için ulusal düzeyde açılan yarışmaya başvurular devam ediyor. Sanatçıların birden fazla duvar için proje sunabileceği yarışmaya son başvuru tarihi 27 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Tüm güzel sanatlar disiplinlerinin katılımına açık yarışmada belirlenen uygulama yüzeylerinin ölçülü görselleri ve yarışmaya katılım koşulları www. izmirworkshop. org adresinde yer alıyor.

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