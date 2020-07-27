METRO İSTASYONDA SAÇLARI YÜRÜYEN MERDİVENE SIKIŞAN KIZIN SON DURUMU
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METRO İSTASYONDA SAÇLARI YÜRÜYEN MERDİVENE SIKIŞAN KIZIN SON DURUMU

Sırtında yaralar oluşan 6 yaşındaki Berfin'in babası Orhan Demir,"Bir vatandaş düğmeye basıp çocuğu kurtarmış""Görevliler hakkında davayı yargıya taşıyacağım""Bizim üzüldüğümüz nokta, güvenlikler çocukları görüp onları uyarmamış"Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul...

METRO İSTASYONDA SAÇLARI YÜRÜYEN MERDİVENE SIKIŞAN KIZIN SON DURUMU
27.07.2020 16:29 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:22

Sırtında yaralar oluşan 6 yaşındaki Berfin'in babası Orhan Demir,

"Bir vatandaş düğmeye basıp çocuğu kurtarmış"

"Görevliler hakkında davayı yargıya taşıyacağım"

"Bizim üzüldüğümüz nokta, güvenlikler çocukları görüp onları uyarmamış"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Ali Kerem BENGİ/ İstanbul DHA- KARTAL'da metro istasyonunda saçı yürüyen merdivene sıkışan 6 yaşındaki kız çocuğunun babası şikayetçi olacağını söyledi.

Olay dün 13.30 sıralarında Yakacık Adnan Kahveci Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 6 yaşındaki Berfin Demir'in saçları yürüyen merdivene sıkıştı.  Çocuğun acılar içinde gören yolculardan biri hemen yürüyen merdiveni durdurdu ve durumu metro güvenlik ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri küçük Berfin'i sıkıştığı yerden kurtardı. Sağlık ekipleri Berfin Demir'i sedyeyle metro istasyonundan çıkarttı ve ambulansla hastaneye kaldırdı.

"OYNAMALARINA İZİN VERMEYEBİLİRLERDİ"

Sırtında yaralar oluşan 6 yaşındaki Berfin'in babası Orhan Demir, yaşanan olayla ilgili yetkililerden şikayetçi olacağını belirtti. Demir, "Söyleyecek bir şey yok. Çocuklar burada oynuyormuş. Diğer arkadaşlarına uyup buraya gelip oynamış. Bir vatandaş düğmeye basıp çocuğu kurtarmış. Bizim üzüldüğümüz nokta, güvenlikler çocukları görüp onları uyarmamış. Bu çocuğun sırtına bir bakabilir misiniz? Makine içeri alsaydı kim ne diyecekti. Biz mağduruz. Görevliler hakkında davayı yargıya taşıyacağım. Arkadaşlarım bana söyledi. Telefon açtılar, evim yakın. Bir baktım itfaiye burada hep uğraşıyor. Bir de baktım çocuğumun saçları, boynu oraya girmiş. Durdurmuşlar, bir bayan vatandaş sayesinde kurtulmuş çocuk. Kardeşiyle beraber oynarken düşmüş. Burada görevli yok mu. Bu çocuğun burada oynamaması lazım değil mi. Güvenlik kameralarından bu çocukları görebilirlerdi. Oynamalarına izin vermeyebilirlerdi" dedi. 

Kaynak: DHA

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