Metro İstanbul: Son kontroller yapılıyor
Haberler » Güncel » Metro İstanbul: Son kontroller yapılıyor - Haber

Metro İstanbul: Son kontroller yapılıyor

AKSARAY'da bir metronun raydan çıkması nedeniyle duran seferlerle ilgili Metro İstanbul'dan yeni açıklama yapıldı.

14.12.2019 17:33 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:33
Metro İstanbul: Son kontroller yapılıyor

'da bir metronun raydan çıkması nedeniyle duran seferlerle ilgili Metro 'dan yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgede çalışmalarımız tamamlanmış olup, son kontroller yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında işletmemiz başlayacaktır" denildi.

 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler