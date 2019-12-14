METRO İSTANBUL: SON KONTROLLER YAPILIYOR
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METRO İSTANBUL: SON KONTROLLER YAPILIYOR

İstanbul DHAAksaray'da bir metronun raydan çıkması nedeniyle duran seferlerle ilgili Metro İstanbul'dan yeni açıklama yapıldı.

14.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:32
METRO İSTANBUL: SON KONTROLLER YAPILIYOR

DHA

'da bir metronun raydan çıkması nedeniyle duran seferlerle ilgili Metro İstanbul'dan yeni açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bölgede çalışmalarımız tamamlanmış olup, son kontroller yapılmaktadır. Kısa süre içerisinde Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında işletmemiz başlayacaktır" denildi.


Kaynak: DHA
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