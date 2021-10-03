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Metro İstanbul'dan arıza duyurusu

AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel
Metro İstanbul'dan arıza duyurusu

Demirkapı Metro İstasyonu'nda arızalanan tren nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

İSTANBUL (AA) - Demirkapı Metro İstasyonu'nda arızalanan tren nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Alınan bilgiye göre, Mescid-i Selam yönünden Edirnekapı yönüne ilerleyen tren, Demirkapı Metro İstasyonu'nda arızalandı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye teknik ekip yönlendirilirken arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.

Metro İstanbul, Twitter hesabından, "Seferlerimiz Bosna Çukurçeşme istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.." duyurusu yapıldı.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri
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