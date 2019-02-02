Metro İstanbul A.ş, İstasyonlardaki Kaliteyi Artıyor

Metro İstanbul A.Ş, yolcuların memnuniyetini artırmak için istasyonlara mescit, bebek bakım odaları ve çalışanlara dinlenme odaları yapıyor.

Günde ortalama 2 milyonun üzerinde yolcu taşıyan Metro İstanbul AŞ, yolcuların memnuniyetini artırmak için istasyonlara mescit, bebek bakım odaları ve çalışanlara dinlenme odaları yapıyor. Halihazırda 9 istasyonda halka açık mescit bulunuyor.

Metro hatlarına yenisi yapılacak olan bay-bayan mescit, abdesthane, bebek bakım ve personel dinlenme odası yapım işi ihale ilanı 25 Ocak tarihinde Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yayınlandı. Buna göre, 12 metro istasyonuna mescit, 11'ine aynı zamanda abdesthane, 5'ine ise bebek bakım odası, ayrıca 13 istasyona da personel dinlenme odası yapılacak.

Mescit ve abdesthane yapılacak istasyonlar: Osmanbey, Levent, İTÜ, Olimpiyat, İkitelli, Bostancı, Hastane/Adliye, Üsküdar, Altunizade, Çakmak, Altınşehir, İmam Hatip Lisesi olacak. Bebek bakım odası yapılacak istasyonlar ise Osmanbey, İTÜ, İkitelli, Bostancı, Hastane/Adliye olarak belirlendi. Söz konusu işlerin yapımı için ihale, 13 Şubat tarihinde düzenlenecek.

Vatandaşlar hizmetten memnun

Metro İstanbul A.Ş'nin yolcuların memnuniyetini artırmak için hayata geçirdiği çalışmalar da vatandaşlar tarafından oldukça beğeniliyor. Metroyu sıklıkla kullanan ve kamuya açık hizmetleri oldukça beğendiğini söyleyen Mustafa Korkmaz, "Memnunuz, tuvaletler gayet temiz ve uygun. Güzel bir şekilde kullanıyoruz, herhangi bir sıkıntımız yok. Yapanlara teşekkür ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA