Metro inşaatındaki şafta düşen otomobilin sürücü Pınar da öldü

İZMİR'in Balçova ilçesinde, otomobilin İzmir Metrosu inşaatına düştüğü kazada, Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen'in (40) ardından sürücü Pınar Kalkan (35) da yaşamını yitirdi.

İZMİR'in Balçova ilçesinde, otomobilin İzmir Metrosu inşaatına düştüğü kazada, Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen'in (40) ardından sürücü Pınar Kalkan (35) da yaşamını yitirdi. Kaza sonrası inşaat alanının trafik akışının olduğu bölümüne 1,5 metre yükseklikte beton bloklar kondu.

Kaza, önceki gece Balçova ilçesi Mithatpaşa Caddesi Konak-Narlıdere istikametinde meydana geldi. Pınar Kalkan yönetimindeki 35 AFP 011 plakalı otomobil, İzmir Metrosu'nun Üçkuyular-Narlıdere hattı inşaat alanında beton bariyerlere ve levhalara çarptıktan sonra, 25 metre yükseklikten, açılan şafta düştü. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, çevre güvenliği alarak kurtarma çalışması başlattı. İtfaiye ekipleri vinçle 25 metre derinliğindeki şafta inip otomobile ulaştı. Ekiplerin iki saatlik çalışmasıyla sürücüsü Pınar Kalkan ile Finlandiya uyruklu Timo Janek Karkkainen yukarı çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılardan Pınar Kalkan, Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Timo Janek Karkkainen ise Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Karkkainen, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kaza sonrası Pınar Kalkan'ın 2,35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Tedavisi süren Pınar Kalkan da bugün yaşamını yitirdi. Pınar Kalkan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.KAZA SONRASI YÜKSEK BETON BLOKLAR KONULDU

Bu arada, kazanın meydana geldiği bölgede, metro inşaatı olduğuna ve sürücülerin hızlarını düşürmeleri gerektiğine dair trafik levhalarının yanı sıra alanda ışıklı uyarıcıların da yer aldığı, sürücülerin inşaat alanına yaklaşmaması için alanın trafik dubalarıyla ayrıldığı belirtildi. Ayrıca, kaza sonrasında inşaat alanının trafik akışının olduğu bölümüne ek olarak 1,5 metre yükseklikte beton bloklar konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Davut Can