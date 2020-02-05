: Metro inşaatındaki kazada 4 kişi yaralandı

05.02.2020 23:12 | Son Güncelleme: 05.02.2020 23:14

Pendik'te, metro inşaatında meydana gelen kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattı inşaatında kurulan iskele henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İskelenin altında kalan 4 işçi, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA

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