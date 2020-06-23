Metro inşaatında üzerine demirler düşen işçi öldü
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, metro inşaatında çalışan Hasan Aydın, vinçle indirilen demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
23.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:23
KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, metro inşaatında çalışan Hasan Aydın, vinçle indirilen demirlerin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay, öğle saatlerinde, Gaziler Mahallesi Issıkgöl Caddesi'ndeki metro inşaatında meydana geldi. Vinçle metro inşaatı alanına indirildiği sırada halattan kurtulan inşaat demirleri, işçi Hasan Aydın'ın üzerine düştü. Aydın'ın demirlerin altında kaldığını gören işçiler, 112 Acil Servis'e haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin tüm müdahalelerine rağmen ağır yaralı Hasan Aydın, yaşamını yitirdi. Olay yerinde incelemede bulunulurken, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA