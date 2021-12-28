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Metro inşaatında tünele düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

Metro inşaatında tünele düşen vinç operatörü hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaatında çalıştığı sırada tünele düşen vinç operatörü hayatını kaybetti.

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde metro inşaatında çalıştığı sırada tünele düşen vinç operatörü hayatını kaybetti.

Olay, dün Kocaeli'nin Gebze ilçesi Osman Yılmaz Mahallesi İlyas Uzuner Caddesi üzerinde bulunan metro inşaatının şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nail Tor (45) isimli vinç operatörü çalıştığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 60 metre yükseklikten tünele düştü. Tor'un düştüğünü fark edem diğer işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, Tor'un hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden vinç operatörünün cansız bedeni morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Metro inşaatında tünele düşen vinç operatörü hayatını kaybetti

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