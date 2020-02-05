Metro inşaatında meydana gelen göçükte 4 kişi yaralandı
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Metro inşaatında meydana gelen göçükte 4 kişi yaralandı

Pendik'te metro inşaatında meydana gelen göçükte 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

05.02.2020 22:04 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:04
Metro inşaatında meydana gelen göçükte 4 kişi yaralandı

'te metro inşaatında meydana gelen göçükte 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sabiha Gökçen-Pendik arasındaki metro hattı inşaatında, henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Göçükte yaralanan 4 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılarak hastanelere götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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