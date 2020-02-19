Metro hattına atlayan kişi hayatını kaybetti
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Metro hattına atlayan kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ömür K.(57) metro hattına atlayarak yaşamına son verdi.

19.02.2020 05:31 | Son Güncelleme: 19.02.2020 05:31
Metro hattına atlayan kişi hayatını kaybetti

'in ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ömür K.(57) metro hattına atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Demirköprü Metro İstasyonunda yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Ömür K., metro raylarına atlayarak intihar etti. Metronun altında kalan Ömür K., yaşamını yitirdi. Ömür K.'nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
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