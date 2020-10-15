Metro Fast uygulaması Metro Türkiye'de hayata geçirildi

Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, "Dünyada 34 Metro Grup ülkesinden sadece ikisinde Metro Fast müşterilerin kullanımına açılmış durumda.

Metro Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sinem Türüng, "Dünyada 34 Metro Grup ülkesinden sadece ikisinde Metro Fast müşterilerin kullanımına açılmış durumda. Türkiye bu ülkelerden ikincisi." dedi.

Metro Türkiye'nin düzenlediği Metro Fast online basın lansmanında konuşan Türüng, Metro Fast'in Metro Türkiye ekibi olarak heyecanla bekledikleri üzerinde severek çalıştıkları bir proje olduğunu söyledi.

Türüng, "Bugün sizlere böyle yenilikçi bir projeyi müşterilerimize kullanıma açacağımız için son derece gururluyum." açıklamasında bulundu.

Şu anda çok hızlı değişen bir dünyada yaşanıldığının altını çizen Türüng, şunları kaydetti:

"Öylesine hızlı bir değişim var ki adeta güvenebileceğiniz tek faktör artık değişim oldu. Dijitalleşmede bu değişimin bir parçası. Bütün bu hızlı değişim hem müşteri alışkanlıklarını hem müşteri tercihlerinin yeniden şekillenmesine son derece büyük bir etki göstermekte, bizde perakende sektöründe bir oyuncu olarak bizim üzerimize düşen görev bu değişiklikleri takip etmek, bunları doğru anlamak ve müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilen ürünler ve çözümler üretebilmek için çalışıyoruz. Bugün tüketiciler öncellikle hız peşinde her birimiz zamandan tasarruf edebileceğimiz bize verimli bir alışveriş tecrübesi yaşatan çözümlerin peşinde koşuyoruz.

4 sene önce alışverişi tetikleyen müşterilerin alışkanlıkları üzerinde etki eden etmenler sorulduğunda önce çıkan 6 etmen varmış bunlar mağaza, fiziksel ortam, kolaylık, dijital donanımlı insan kaynağı, dinamik tedarik zinciri, esnek ve kolaylıkla değiştirilebilen arka plan operasyon ve sistemleri ve son olarak müşteri etkileşimi. Bugün koronavirüs (Kovid-19) ile baktığımızda 3 tane farklı yeni faktör ortaya çıktığını görüyoruz. Bunlar dijital iyileşme, müşteri geri bildirimlerinin anlık bir şekilde takip edilmesi bunlara cevap verilmesi ve son olarak da güvenli ve temassız bir alışveriş ortamı. Metro Türkiye olarak amacımız yeni teknolojileri kullanarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak onları daha hızlı ve yalın alışveriş deneyimi sunmak ve tabi ki bunu da güvenli ortamda en güvenli şekilde yapabilmek."

Türüng, Metro Türkiye olarak 1990 yılından beri tam 30 yıldır Türkiye'de faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Türüng, "Ulvi amacımız Türk mutfağının değerlerini korumak lezzetlerimizin gelecek nesillerimize ulaşılmasını sağlamak ama bunu yaparkende her zaman için müşterilerimize en yenilikçi en doğru çözümlerle gitmeye özen gösterdik ve göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Dünyada 34 Metro Grup ülkesinden sadece ikisinde Metro Fast müşterilerin kullanımına açılmış durumda olduğunun altını çizen Türüng, Türkiye bu ülkelerden ikincisi olduğunu söyledi.

Türüng, "Biz yaklaşık 10 ay önce pandemiden önce İstanbul'da ki Kozyatağı mağazamızda Metro Fast'in pilotuna başladık ve bugüne kadar 25 bin müşterimizin Metro Fast kullancısı olduğunu gördük. Yıl sonuna kadar amacımız Metro Fast kullanıcı sayısını 30 binin üzerine çıkarabilmek." dedi.

Metro Fast'i deneyen ve en az bir kere kullanan her 3 müşterinin ikisinin tekrar Metro Fast'i tercih ettiğini gördüklerini belirten Türüng, "Buda bize Metro Fast'in bir çözüm olarak müşterilerimiz tarafından kabul gördüğünü ve onaylandığını gösteriyor." şeklinde konuştu.

Mayıs ayında 2 milyon kredi kartı Türkiye'de ilk defa internetten kullanıldı"

Teknoloji İletişimcisi Dr. Sertaç Doğanay ise teknoloji iletişiminin insan hayatının her anında var olduğunu, alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiğini belirtti.

Doğanay, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) mayıs ayındaki raporuna göre, 2 milyon kredi kartının Türkiye'de ilk defa internetten kullandığını söyledi.

Market alışverişlerinde kartların üçte biri temassız kullanıldığını belirten Doğanay, "Burada acayip bir değişik bir alışkanlık ortaya çıktı. Temassız kart zaten eskiden de vardı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yıldız