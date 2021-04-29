Metro Exodus Enhanced Edition PC çıkış tarihi belli oldu! Yeni gelecek teknolojiler ve özellikler duyuruldu!

4A Games, çığır açan teknolojilerle dolu RTX destekli Metro Exodus Enhanced Edition'ın çıkış tarihi duyurdu. PC için çıkış yapacak bu özel sürüm hangi özellikleri içerisinde barındıracak? Metro Exodus Enhanced Edition tanıtım videosu yayınlandı. İşte detaylar!

4A Games Limited, RTX destekli Metro Exodus Enhanced Edition'ın PC'ye geldiği kesin tarihi açıkladı. Bu özel sürüm, Xbox Series X/ S ve PlayStation 5 sürümlerine gelecek teknolojilere kıyasla daha üstün bir kalite sağlayacak.

Metro serisinin geliştiricisi 4A Games tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Metro Exodus Enhanced Edition, 6 Mayıs Perşembe günü PC'de satışa sunulacak.

Metro Exodus için PC sürümü çıkış yapacak olsa da, mevcut nesil konsol sürümleri için de nispeten yakın bir zamanda oyunun aktif edileceğini düşünülüyor.

METRO EXODUS ENHANCED EDITION ÖZELLİKLERİ

Metro Exodus'ın bu yeni sürümü paketlenmiş olarak geliyor. Uygun ışın izleme desteği ile oyundaki her ışık kaynağı artık RTX destekli olacak. Geliştirme ekibinin uzun çalışmaları sayesinde, Enhanced Edition, gelişmiş yansımalar, küresel aydınlatma, yayıcı aydınlatma ve NVIDIA GPU'lar için ek bir DLSS 2.0 desteği donatılıyor.

Geliştirilmiş sürüm için üzücü olan kısım ise, oyun yalnızca ışın izleme desteği ile oynanması gerektiğinden RTX desteği olmayan bilgisayarlarda oyuncular Metro Exodus'un bu yeni sürümün keyfini tam anlamıyla çıkaramayacak. Ayrıca oyun, temel oyunun tüm sahipleri tarafından ücretsiz bir şekilde yükseltme imkanı sağlayacak.

METRO EXODUS ENHANCED EDITION TANITIM VİDEOSU

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Video Kaynak: Digital Foundry