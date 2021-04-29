Metro Exodus Enhanced Edition PC çıkış tarihi belli oldu! Yeni gelecek teknolojiler ve özellikler duyuruldu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Metro Exodus Enhanced Edition PC çıkış tarihi belli oldu! Yeni gelecek teknolojiler ve özellikler duyuruldu!

Metro Exodus Enhanced Edition PC çıkış tarihi belli oldu! Yeni gelecek teknolojiler ve özellikler duyuruldu!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

4A Games, çığır açan teknolojilerle dolu RTX destekli Metro Exodus Enhanced Edition'ın çıkış tarihi duyurdu. PC için çıkış yapacak bu özel sürüm hangi özellikleri içerisinde barındıracak? Metro Exodus Enhanced Edition tanıtım videosu yayınlandı. İşte detaylar!

4A Games Limited, RTX destekli Metro Exodus Enhanced Edition'ın PC'ye geldiği kesin tarihi açıkladı. Bu özel sürüm, Xbox Series X/ S ve PlayStation 5 sürümlerine gelecek teknolojilere kıyasla daha üstün bir kalite sağlayacak.

Metro serisinin geliştiricisi 4A Games tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Metro Exodus Enhanced Edition, 6 Mayıs Perşembe günü PC'de satışa sunulacak.

Metro Exodus için PC sürümü çıkış yapacak olsa da, mevcut nesil konsol sürümleri için de nispeten yakın bir zamanda oyunun aktif edileceğini düşünülüyor.

METRO EXODUS ENHANCED EDITION ÖZELLİKLERİ

Metro Exodus'ın bu yeni sürümü paketlenmiş olarak geliyor. Uygun ışın izleme desteği ile oyundaki her ışık kaynağı artık RTX destekli olacak. Geliştirme ekibinin uzun çalışmaları sayesinde, Enhanced Edition, gelişmiş yansımalar, küresel aydınlatma, yayıcı aydınlatma ve NVIDIA GPU'lar için ek bir DLSS 2.0 desteği donatılıyor.

Geliştirilmiş sürüm için üzücü olan kısım ise, oyun yalnızca ışın izleme desteği ile oynanması gerektiğinden RTX desteği olmayan bilgisayarlarda oyuncular Metro Exodus'un bu yeni sürümün keyfini tam anlamıyla çıkaramayacak. Ayrıca oyun, temel oyunun tüm sahipleri tarafından ücretsiz bir şekilde yükseltme imkanı sağlayacak.

METRO EXODUS ENHANCED EDITION TANITIM VİDEOSU

Video açılmazsa buraya tıklayınız.

Video Kaynak: Digital Foundry

İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak
İstanbul'da toplu taşımaya tam kapanma düzenlemesi! Bazı hatlar çalışmayacak
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Oyun oynarken boynuna ip dolanan 9 yaşındaki Neslihan hayatını kaybetti
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Derya Yanık Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Hande Erçel Feyza Aktan Özcan Deniz
Spor Rıza Kayaalp Özgür Yankaya Rıza Çalımbay Fırat Aydınus Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Metro Exodus Enhanced Edition PC çıkış tarihi belli oldu! Yeni gelecek teknolojiler ve özellikler duyuruldu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 12:48:03. #1.15#

title