Metro Chef Hazır Yemekler Serisi raflarda
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Metro Chef Hazır Yemekler Serisi raflarda

Metro Chef Hazır Yemekler Serisi raflarda
Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Güncel

Metro Türkiye bünyesindeki Gastronometro'nun şefleri tarafından özel olarak hazırlanan Metro Chef Hazır Yemekler Serisi'nin 3 yeni lezzeti tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Metro Türkiye bünyesindeki Gastronometro'nun şefleri tarafından özel olarak hazırlanan Metro Chef Hazır Yemekler Serisi'nin 3 yeni lezzeti tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Metro Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, 30 yıldır Türkiye'de 40 binden fazla çeşit ürün sunan Metro Türkiye, tüketicinin yenilenen ihtiyaçlarını ve sağlıklı beslenme trendlerini göz önünde bulundurarak Metro Chef Hazır Yemekler Serisi'ni müşterileriyle buluşturuyor.

Gurme bir dokunuş sağlama amacıyla Metro Chef markası altında sunulan lezzetler, Metro Türkiye bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin ilk gastronomi keşif platformu olan Gastronometro şefleri tarafından özel olarak hazırlandı.

Tek başına ya da salataların üzerine ilave edilerek tüketilebilecek karidesli kuskus, somon fümeli firik bulgur ve ton balıklı bulgur pilavından oluşan pratik yemekler aynı zamanda zengin protein kaynağı olması ile de öne çıkıyor.

Karidesli kuskusta yüzde 10 karides bulunurken, somon fümeli firik bulgur yüzde 13,8 somon füme, ton balıklı bulgur pilavı ise yüzde 13 ton balığı içeriyor. Ayrıca, sürdürülebilirliği daima işinin merkezine yerleştiren Metro Türkiye,bu lezzetleri hazırlarken denizlerdeki ekosistemin de devamlılığını dikkate alıyor.

Ton balıklı bulgur pilavı yunuslara zarar vermemek için tasarlanmış yasa ve politikalara uygun şekilde avlanmış DolphinSafe belgeli ton balıkları ile üretiliyor.

Söz konusu 3 ürünün yanı sıra Metro Chef Gelibolu sardalya konservesi, Metro Chef Norveç uskumru konservesi, Metro Chef fileto palamut konservesi, Metro Chef halhalı zeytinli ve zahterli ton balığı, Metro Chef kapya biberli ve isotlu ton balığı, Metro Chef zeytinyağlı ton balığı, Metro Chef Hazır Yemekler Serisi'nde yer alıyor.

Metro Chef markası altında satışa sunulan söz konusu 9 pratik yemek, tazeliği ve performansıyla dikkati çekerken, tüketicilerin yüksek kalite beklentilerini de karşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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