Metro çalışmasıyla tek şeride düşürülen yolda kaza
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Metro çalışmasıyla tek şeride düşürülen yolda kaza

Bahçelievler Yenibosna'da metro çalışması nedeniyle tek şeride inen yolda yaşanan kazada trafik kilitlendi.

Metro çalışmasıyla tek şeride düşürülen yolda kaza
25.06.2020 13:03 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:24

Bahçelievler Yenibosna'da metro çalışması nedeniyle tek şeride inen yolda yaşanan kazada trafik kilitlendi. Yaklaşık 5 yıldır bitmeyen metro çalışmasına meydana gelen kazların da eklenmesi vatandaşlar çilden çıkardı. Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi'nde yaklaşık 5 yıldır devam eden metro çalışması nedeniyle trafik tek şeritten devam ediyor. İnşaat nedeniyle tek yönden devam eden yolda kural ihlali yapan sürücülerden kaynaklı sık sık hafif hasarlı trafik kazaları yaşanıyor. Metro çalışmasıyla yolda yaşanan sorun nedeniyle ters yöne giren ticari taksiye karşı yönden gelen halk otobüsü yan taraftan çapıştı. Kaza nedeniyle otobüs sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Taraflar arasında tartışma yaşanırken bölgedeki metro çalışmasına trafik kazasının da eklenmesiyle trafik durma noktasına geldi. Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği iki sürücü kısa süren anlaşmazlığın ardından araçlarını yoldan çekti. Kazaya karışan araçların çekilmesiyle trafik normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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