Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu istifa etti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu, istifa ettiğini bildirdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Metro AŞ Genel Müdürü Kasım Kutlu, istifa ettiğini bildirdi.
Kutlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevinden ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve diğer belediye başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Demokrasinin gelişimine, olgunluğuna katkıda bulunmak için Başkanlık Sisteminin ruhuna uygun bir profesyonellikle görevimden ayrılıyorum."
Kaynak: AA
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