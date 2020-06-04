Metrelerce yüksekten nasıl düştüğü merak konusu oldu Bodrum'da 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen şahıs ağır şekilde yaralandı.

Bodrum'da 3 metre yükseklikten dere yatağına düşen şahıs ağır şekilde yaralandı. Yoldan geçen bir vatandaşın fark etmesiyle kurtarılan şahsın dere yatağına nasıl düştüğü ise merak konusu oldu.

Olay, Konacık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerindeki derenin istinat duvarı üzerinde oturan 60 yaşındaki İzzet Şahin, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağı düştü. Yüzükoyun dere yatağında kalan Şahin, düştüğü yerden kalkamadı. Bir süre sonra dere yatağı üzerindeki köprüden geçen bir vatandaş, yaralıyı fark ederek sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, vatandaşların getirdiği seyyar merdivenle dere yatağına indi. İlk müdahalesi yapıldıktan sonra sedyeye alınan İzzet Şahin, sağlıkçılar, polis ve vatandaşlarca dere yatağından ambulansa alındı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

Şahin'in dere yatağına ne zaman düştüğü ve nasıl düştüğü ise merak konusu oldu. - MUĞLA

Kaynak: İHA