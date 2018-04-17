Metrelerce Yükseklikte Tek Eliyle Tutunup Nacakla Budama Çalışması Yaptı

Metrelerce Yükseklikte Tek Eliyle Tutunup Nacakla Budama Çalışması Yaptı

Ankara'da hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaca tırmanarak nacakla dalları budayan genç yürekleri ağza getirdi. Gencin tehlikeli çalışması cep telefonuyla kaydedildi.

Metrelerce Yükseklikte Tek Eliyle Tutunup Nacakla Budama Çalışması Yaptı

Ankara'da hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaca tırmanarak dalları budayan genç yürekleri ağza getirdi.

METRELERCE YÜKSEĞE ÇIKIP TEK ELİYLE TUTUNUP AĞACI BUDADI

Ankara'da metrelerce yükseklikteki ağacın dallarını budayan şahsın cesareti, akıllara durgunluk getirdi. Elindeki nacakla yaklaşık 10 metre yüksekliğe tırmanan genç bir eliyle ağaca tutunurken, diğer elindeki nacağı sallayarak dalları kesti.

TEHLİKELİ ÇALIŞMASI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

Gencin dakikalarca süren tehlikeli çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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