Metrelerce Yükseklikte Tek Eliyle Tutunup Nacakla Budama Çalışması Yaptı
Ankara'da hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaca tırmanarak nacakla dalları budayan genç yürekleri ağza getirdi. Gencin tehlikeli çalışması cep telefonuyla kaydedildi.
Ankara'da hiçbir güvenlik önlemi almadan metrelerce yükseklikteki ağaca tırmanarak dalları budayan genç yürekleri ağza getirdi.
METRELERCE YÜKSEĞE ÇIKIP TEK ELİYLE TUTUNUP AĞACI BUDADI
Ankara'da metrelerce yükseklikteki ağacın dallarını budayan şahsın cesareti, akıllara durgunluk getirdi. Elindeki nacakla yaklaşık 10 metre yüksekliğe tırmanan genç bir eliyle ağaca tutunurken, diğer elindeki nacağı sallayarak dalları kesti.
TEHLİKELİ ÇALIŞMASI CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Gencin dakikalarca süren tehlikeli çalışması, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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