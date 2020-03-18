Metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele ediyorlar Muş ve Hakkari'de karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı bölgelerde, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş ve Hakkari'de karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı bölgelerde, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla köye dönüş yapan vatandaşların mağduriyet yaşamaması için merkeze bağlı Cevizlidere köy yolunda çalışma başlattı.

Kışın kimsenin kalmadığı merkeze 65 kilometre uzaklıktaki köyün yolunu açmaya çalışan ekipler, kar kalınlığının 3 metreyi bulduğu bölgede günde yaklaşık 1 kilometre ilerleyebiliyor.

İki iş makinesiyle yürütülen çalışmalarda 6 günde 12 kilometrelik yolun yarısını açan ekipler, bir hafta içinde yolu açmayı hedefliyor.

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, gazetecilere yaptığı açıklamada, mart ayında karla mücadele çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların mağdur olmaması için gereken önlemleri aldıklarını belirten Yentür, "6 gündür bölgede çalışıyoruz. Karın sert olmasından dolayı günde sadece 1 kilometre yol alabiliyoruz. Fırtına nedeniyle 1500 rakımın üzerindeki yerleşim birimlerindeki bazı köy yollarımız kapandı. Kısa sürede onları da açtık. Vatandaşlara kesintisiz ulaşım sağlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Hakkari'de 43 yerleşim biriminin yolu kapandı

Hakkari'de olumsuz hava şartları nedeniyle 43 yerleşim biriminin yolu kapandı.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 14 köy ile 29 mezranın yolunun açılması için çalışma başlattı.

Belediye ekiplerinin cedde ve sokaklarda çalışma yaptığı kentte, esnaf da iş yerlerinin önüne biriken karları temizledi.

Yüksekova ilçesinde de ekipler, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu Mergezer bölgesinde zorlu şartlara rağmen çalışma yürütüyor.

Kaynak: AA