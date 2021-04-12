Metrelerce uzunluğundaki vinç böyle devrildi

Metrelerce uzunluğundaki vinç böyle devrildi Bursa'da yapımı devam bir inşaatın şantiyesinde bulunan metrelerce uzunluğundaki vinç devrildi.

Metrelerce uzunluğundaki vinç böyle devrildi

BURSA - Bursa'da yapımı devam bir inşaatın şantiyesinde bulunan metrelerce uzunluğundaki vinç devrildi. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Nilüfer'in Çamlıca Mahallesinde bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şiddetli rüzgara dayanamayan metrelerce uzunluğundaki vincin inşaat halindeki diğer apartmanın üzerine devrildiği görüldü. Olayda yaralanan olmazken, devrilen vinç inşaat işçileri tarafından kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDULLAH UĞUR