Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
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Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir genç ağır yaralandı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir genç ağır yaralandı.

Gönen girişinde motosikleti ile kontrolünü kaybederek yere düşen E.A. (16), metrelerce sürüklendi. Motosikletin kendisinden 50 metre uzağa fırladığı öğrenilen genç, 112 ekiplerince Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor. - BALIKESİR

Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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