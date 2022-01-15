Metrelerce sürüklenen kamyon şarampole devrildi: Sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu - Haberler
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Metrelerce sürüklenen kamyon şarampole devrildi: Sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırıkkale'de kontrolden çıkan çıkan kamyon 35 metre sürüklenerek şarampole devrildi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de kontrolden çıkan çıkan kamyon 35 metre sürüklenerek şarampole devrildi. Kazadan sürücüsü burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza, Kırıkkale-Çorum karayolu Lavanta Vadisi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.S. (50) idaresindeki 52 K 1224 plakalı Ford marka kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak yaklaşık sürüklenmeye başladı.

Yaklaşık 35 metre sürüklenen kamyon şarampole devrildi. Kazada sürücü S.S. yara almadan kurtuldu. Trafik ekipleri tarafından yolda tedbir alındı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KIRIKKALE

Metrelerce sürüklenen kamyon şarampole devrildi: Sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu

Metrelerce sürüklenen kamyon şarampole devrildi: Sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu

Metrelerce sürüklenen kamyon şarampole devrildi: Sürücü, burnu bile kanamadan kurtuldu

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan çıkan kamyon 35 metre sürüklenerek şarampole devrildi.

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