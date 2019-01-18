Metrelerce Karda Arızalara Koşuyorlar

Ordu'da 3 gün önce etkili olan fırtına ve kar yağışıyla enerji hatlarında oluşan arızaları gidermek için ekipler zor doğa şartlarına meydan okuyor.

Kabadüz ilçesinde etkili olan fırtına ve kar yağışı birçok yerde elektrik arızalarına neden oldu. Elektrik arızalarını gidermek isteyen ekipler zaman zaman 1 metreyi aşan karda dakikalarca yürüyor. Kabadüz YEDAŞ İşletme Şefi Ahmet Albayrak, ilçedeki elektrik arızalarını gidermek için ekiplerin büyük bir özveri ile çalıştığını söyledi.

YEDAŞ olarak amaçlarının ne koşulda olursa olsun arızaların gidermek olduğunun altını çizen Albayrak, "Fırtına ve kar yağışı ile meydana gelen arızaları ekiplerimiz gece gündüz demeden hızla gideriyor. Bu anlamda bazen dakikalarca metrelerce karı adeta açarak yürüyor, arızayı gideriyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA