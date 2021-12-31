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Sağanak yağmurun vurduğu Kumlaca'daki seralar görüntülendi

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Sağanak yağmurun vurduğu Kumlaca'daki seralar görüntülendi Üleşik Deresi'nin taşması nedeniyle çevresindeki seralar su altında kaldı Metrekareye 180 kilogram yağış düştü, seraları su bastı Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle, 'Kırmızı kod' uyarısının yapıldığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde...

KUMLUCA, ANTALYA (İHA) - Sağanak yağmurun vurduğu Kumlaca'daki seralar görüntülendi

Üleşik Deresi'nin taşması nedeniyle çevresindeki seralar su altında kaldı

Metrekareye 180 kilogram yağış düştü, seraları su bastı

ANTALYA - Aşırı yağış ve fırtına nedeniyle, 'Kırmızı kod' uyarısının yapıldığı Antalya'nın Kumluca ilçesinde derelerin taşması nedeniyle su altında kalan seralar havadan görüntülendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünün 'Kırmızı Kod' ile uyardığı Antalya'da bazı bölgelerde metrekareye düşen yağış miktarı 421 kilograma ulaştı. . Antalya Valiliği metrekareye düşen yağış miktarını Kemer Ovacık'ta 421, Konyaaltı'da 272, Döşemealtı'da 244, Kepez'de 191, Muratpaşa'da 174, Kemer'de 199, Kumluca Akdağ Koyucak'ta 180, Finike 167 ve Kumluca 137 kilogram olarak açıkladı. Metrekareye 180 kilogram yağışın düştüğü Kumluca ilçesinde su basan seralar havadan görüntülendi.

Kum Mahallesi'nden geçen Üleşik Deresi'nin taşması nedeniyle çevresindeki seraları su bastı, narenciye bahçesi sular altında kaldı.

Sağanak yağmurun vurduğu Kumlaca'daki seralar görüntülendi

Sağanak yağmurun vurduğu Kumlaca'daki seralar görüntülendi

Sağanak yağmurun vurduğu Kumlaca'daki seralar görüntülendi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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