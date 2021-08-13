Metrekareye 125 kilogram yağış düştü
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Metrekareye 125 kilogram yağış düştü

Metrekareye 125 kilogram yağış düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde bölgeye yüksek miktarda yağış düşerken, metrekareye en fazla yağış 125 kilogram ile Zonguldak oldu.

Batı Karadeniz'i vuran sel felaketinde bölgeye yüksek miktarda yağış düşerken, metrekareye en fazla yağış 125 kilogram ile Zonguldak oldu.

Batı Karadeniz'de sel felaketi yaşanıyor. Bartın, Sinop ve Kastamonu'da şiddetli yağışlar su baskınlarına neden olurken, sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji verilerine göre, bölgeye metrekare başına düşen yağış miktarı açıklandı.

12.08.2021 - 13.08.2021 tarihleri arasında ülke genelinde en fazla yağış alan bölgeler Batı Karadeniz oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Merkez ve Beycuma'da metrekareye 125,7 kilogram yağış düştü. Zonguldak'ın Devrek ilçesine 76,4 kilogram yağış düşerken, Çaycuma'ya 62,4 kilogram yağış ile tabloda 3. sırada yer aldı. Tablodaki verilere göre, Bartın Merkez'e 52,7 kilogram, Ulus Ceyüpler Köyü'ne 43,8 kilogram yağış düştü. Aynı tabloda Sinop Merkez ile Kastamonu Bozkurt ve Devrekani ilçeleri de (38-33 kilogram yağış) yer alıyor.

(İsmail Yasin Akçın/İHA)

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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