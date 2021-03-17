"Metraj, Keşif, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş" eğitimi
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"Metraj, Keşif, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş" eğitimi

17.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:32

Bilecik'te 2021 yılı güncellenen sürümü için "Metraj, Keşif, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş" eğitimi verildi.

Bilecik'te 2021 yılı güncellenen sürümü için "Metraj, Keşif, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş" eğitimi verildi.

Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan eğitime Bilecik Belediyesi ve ilgili kurum müdürlü alışanları katıldı. Eğitimde hakediş programının 2021 yılı yeni sürümü tanıtıldı. Örnek bir proje üzerinden metraj çıkarılması, yaklaşık maliyet hazırlanması ve hakediş düzenlemesi çözümleri anlatıldı. - BİLECİK

'Metraj, Keşif, Yaklaşık Maliyet ve Hakediş' eğitimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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