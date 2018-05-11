Metorolojiden Mardin İçin Yağış Uyarısı

Mardin Valiliği 11, 12, 13 mayısta yaşanacak yağışlar için vatandaşlara uyarıda bulundu.

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşların tedbir alması istendi. Açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre bölgemizde 11, 12 ve 13 mayıs tarihlerinde kuvvetli yağışların beklendiği, yağışlardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşın vatandaşların dikkatli olması gerekmektedir" denildi. - MARDİN