MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı

06.01.2020 22:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:15

Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein'ın hakkındaki suçlamaların gündeme geldiği ve #MeToo hareketinin başlamasından yaklaşık iki yıl sonra New York'ta hakim karşısına çıktı. 67 yaşındaki yapımcının geçtiğimiz günlerde geçirdiği bel ameliyatı nedeniyle yürümekte zorlandığı görüldü.



Harvey Weinstein, 2013 yılında Manhattan'daki bir otel odasında bir kadına tecavüz etmek ve 2006 yılında başka bir kadını cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor. Film yapımcısı hakkındaki suçlamaların tamamını reddediyor ve yaşanan ilişkide kadınların rızasının olduğunu savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle