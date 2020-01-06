#MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı
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#MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı

Tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla hakkında dava açılan Hollywood film yapımcısı Harvey Weinstein'in mahkemeye çıktı, gözler davanın jüri heyetinin seçiminde.

06.01.2020 22:15 | Son Güncelleme: 06.01.2020 22:15
#MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı

Tecavüz ve cinsel tacizle suçlanan yapımcısı Harvey Weinstein'ın hakkındaki suçlamaların gündeme geldiği ve #MeToo hareketinin başlamasından yaklaşık iki yıl sonra New York'ta hakim karşısına çıktı. 67 yaşındaki yapımcının geçtiğimiz günlerde geçirdiği bel ameliyatı nedeniyle yürümekte zorlandığı görüldü.


Harvey Weinstein, 2013 yılında Manhattan'daki bir otel odasında bir kadına tecavüz etmek ve 2006 yılında başka bir kadını cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanıyor. Film yapımcısı hakkındaki suçlamaların tamamını reddediyor ve yaşanan ilişkide kadınların rızasının olduğunu savunuyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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