Me Too hareketi nedir? Mee Too nedir?

Me Too hareketi dünyada olduğu gibi ülkemizde de gündem oluyor ve vatandaşların merak konusu oluyor. Peki, Me Too nedir? Me Too hareketi nedir? İşte, merak edilen konunun detayları!

İstismara karşı farkındalık oluşturmak ve kadınlara cesaret vermek için başlatılan Me Too hareketi kavramının detayları merak ediliyor. Peki, Me Too hareketi nedir? Me Too nedir?

METOO HAREKETİ NEDİR?

Me Too hareketi, çok çeşitli yerel ve uluslararası isimlerle ortaya çıkan cinsel taciz ve cinsel saldırıya karşı bir harekettir. Hareket, özellikle iş yerinde cinsel saldırı ve tacizin yaygın olduğunu gösterme çabasıyla, Ekim 2017'de sosyal medyada yayılmaya başladı. Yapımcı Harvey Weinstein'a karşı cinsel taciz iddialarıyla devam etti. Amerikalı sosyal aktivist Tarana Burke, 2006 yılının başlarında "Me Too" etiketini kullanmaya başladı ve ifade daha sonra 2017 yılında Twitter'da Amerikalı aktris Alyssa Milano tarafından popülerleştirildi. Milano, cinsel taciz mağdurlarını tweetlemeye teşvik etti ve 'Ben de' (#MeToo) başlığıyla, başlarına gelen cinsel saldırı ve istismar deneyimlerini paylaşmalarını istedi. Ardından harekete destek Amerikalı ünlüler Gwyneth Paltrow, Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Nicole Kidman ve Uma Thurman'dan geldi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener de meeToo hareketine değindi. Akşener, "Bütün dünyada, kadınlara cesaret aşılayan bir 'meToo' hareketi var. 'meToo' hareketi, toplumun baskısından korkan, binlerce taciz mağduru kadına cesaret verdi. 10 yıldır, 20 yıldır saklanan taciz olaylarının ortaya çıkmasına vesile oldu." Dedi.