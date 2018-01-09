Sosyal medyada birçok kadının başlarına gelen cinsel istismarları anlattıkları #MeToo (ben de) hareketi Çin'de de yükseliyor.

ABD'li film yapımcısı Harvey Weinstein tarafından taciz edildiklerini söyleyen birçok kadının başlattığı ve kadınların maruz kaldıkları cinsel istismar olaylarını anlatarak birbirlerine destek oluşturduğu #MeToo (ben de) hareketine Çin'deki kadınlar da katıldı.

Çin feminist hareketi uzmanı Leta Hong Fincher, "Bazı kadınlar başlarına gelenleri anlattı fakat üzücü olan durum bu sayının çok düşük olması" dedi.

Fincher partinin neredeyse hepsi erkek olan ve sözde "dokunulmaz olan elit üyelerinin" bu şekilde devrilebilmeleri fikrinden korktuğunu söyledi. Bu sebeple de yetkililerin Çin'in aşırı şekilde kontrol altında tutulan medyasında saldırgan vakaları barındırmaması emrini verdiğini düşünen Fincher, "Çin hükümetinin kendi sınırları dışında gerçekleşen siyasi karışıklıktan etkilenen nüfusuyla ilgili uzun bir geçmişi bulunuyor ve #MeToo hareketi da bu olaylardan biri" dedi.

Ülke genelinde yapılan bir araştırmayla kadınların yüzde 80'inin tacize uğradığı Çin'de kadınlar konuşmaya başladı. Luo Qianqian isimli bir kadının küçük yaştayken öğretmeni tarafından taciz edildiğini anlattığı paylaşımı Çin'deki #WoYeShi (ben de) hareketini başlattı. Qianqian 1 Ocak'ta yaptığı paylaşımda, "Artık korkmamıza gerek yok. Cesurca ayağa kalkıp 'Hayır!' demeliyiz" dedi. - İstanbul