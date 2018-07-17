Metlıfe'ın Collab 3.O Emea Programının Kazananı Lucep Oldu

32 ülkeden sigorta alanında faaliyet gösteren 148 start-up, 100.000 Dolar değerindeki sözleşme ödülü için yarıştı

MetLife Asya'nın Singapur merkezli inovasyon merkezi LumenLab tarafından gerçekleştirilen programa 32 ülkeden 148 start-up başvurdu. LumenLab, start-up şirketlerine, MetLife ile olan işlerinin ölçeğini büyütmelerine destek olmak ve MetLife'ın Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesindeki en büyük inovasyon zorluklarının üstesinden gelmesine yardımcı olmak üzere tasarlandı.

Programın finali olan Demo Günü'nün ardından, titizlikle yürütülen juri çalışmaları sonucunda, Singapur merkezli Lucep, 100.000 dolar ödüllü yarışın kazanını oldu. Lucep, dijital kanallardan elde ettiği potansiyel müşterileri çağrıyı karşılayabilecek en uygun acentalara yönlendiren projesiyle ödülü kazanırken, acentanın kişiyi müşteri olarak kazanmasına yardımcı oluyor ve müşterinin beklentilerine yönelik analitikleri acentaya sunan bir omni-channel (tek kullanıcı deneyimi sağlayan) katılım sistemi olarak dikkat çekiyor.

Sekiz finalist, Demo Günü'nden önce, Londra Canary Wharf'da sektör uzmanları, dünyaca ünlü girişimciler, ve risk sermayedarlarıyla bir araya gelirken aynı zamanda 'Geleceğin Sigorta Şirketi' ve 'İnovasyon Ekosistemi' konularında ana konuşmalarınpanel tartışmalarının yapıldığı collab Summit EMEAetkinliğine de katıldılar. Collab finalistlerinin arasında, İngiltere'den Anorak,Kasko, The ID Co., ve CUBE, Amerika'dan DataRobotve Eltropy Singapur'dan ise TrustSphere da bulunuyor.

LumenLab CEO'su ve MetLife Asya'nın İnovasyondan Sorumlu Genel Müdürü Zia Zaman şunları söyledi: "Collab 3.0 EMEA'ya gösterilen rekor ilgi, küresel sigorta teknolojileri sektörünün büyüdüğüne işaret ediyor. Başvuru sahiplerinin hepsinin bu kadar nitelikli olması, aralarından bir kazanını seçmeyi de çok zor hale getirdi."

"Yarışma kazanını Lucep'i tebrik ediyor, kendileriyle çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. İnovasyon aracılığıyla sigorta sektörünü ve müşterilerimizle etkileşim yolumuzu dönüştürmeye devam ederken diğer finalistlerle de çalışmayı dört gözle bekliyorum."

MetLife EMEA Başkanı Eric Clurfain, ise şunları ekledi: "Collab 3.0 EMEA programında, sigorta teknolojileri alanında inovasyon yapan şirketlerin, şampiyon çalışanlarımızın da desteğiyle, MetLife'ın bugün karşılaştığı gerçek zorluklarla başa çıktıklarını gördük. Lucep'in heyecan verici çözümünü işimize değer katmak ve müşterilerimizin deneyimini zenginleştirmek üzere daha da geliştirmek için sabırsızlanıyoruz."

İlk kez Mart 2018'de gerçekleştirilen collab 3.0 EMEA, sigorta teknolojileri alanındaki start-up şirketlerinin küresel ölçekte katılımını sağlamayı ve bu şirketlere MetLife ile var olan işlerinin ölçeğini hızlı bir şekilde büyütmeleri için fırsat sunmayı amaçlayan 'collab' açık inovasyon programının üçüncüsüdür.

Collab programı süresince sekiz finaliste, 'şampiyon çalışanlar' aracılığıyla çözümlerinin geliştirilmesi ve MetLife'ın yaptığı işi daha iyi anlayabilmeleri konularında destek verildi. Böylece, şirketin yetenek gelişimi ve inovasyon kültürünü teşvik etmeye yönelik taahhütleri uygulamaya konulmuş oldu.

MetLife, bugüne kadar collab aracılığıyla Asya'daki start-up şirketleriyle toplam 500.000 dolar değerinde sözleşme gerçekleştirdi. Bu sözleşmeler, MetLife'ın işine ve müşterilerine değer katan pratik çözümlerin geliştirilmesine yardımcı oldu.