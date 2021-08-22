METİP Emanetleri Giresun Kalesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

METİP Emanetleri Giresun Kalesinde

METİP Emanetleri Giresun Kalesinde
Habermetre - Haberler | Toplum

Fındık hasadının başlamasıyla mevsimlik tarım işçileri ve aileleri ilimize gelmeye başladı.

Fındık hasadının başlamasıyla mevsimlik tarım işçileri ve aileleri ilimize gelmeye başladı. Anne ve babaları çalışmaya gelen çocukları, olumsuz çalışma ve bahçe koşullarından uzak tutmak için Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu personeli ve Pikolo Derneği ortaklaşa proje gerçekleştirdi.

Proje kapsamında, 20 Ağustos 2021 tarihinde Giresun Kalesinde etkinlik gerçekleştirildi, çocuklara Giresun'un tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı, Çocuklar önce kaleyi gezdiler, ilin manzarasını izlediler, şehitliği ziyaret ettiler, piknik yaptılar, sonra parkta eğlenen çocuklar okula döndüler. Gezi sırasında çocukları Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Celep, İşkur Müdür Yardımcısı Rıfat Ayar, Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Ahmet Aydın, proje öğretmenlerinden Mete Durmuş, Umut Başustaoğlu, Pınar Güngör, Yasemin Güngör, Yeler Uzun katıldı.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ve diğer konuklar öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Sayın Tanrıseven "Bugün kalede 29 öğrencimiz vardı. Amacımız sayıyı artırmak ve geleceğimizin teminatı çocuklara iyi eğitim vermektir. Onlar sosyal, zihinsel yönden ne kadar gelişirse o kadar güçlü bir ülkemiz olur. Projede görev alan tüm arkadaşlara, kurumlara ve yöneticilerine teşekkür ederim. Her zaman sizlerin ve çocuklarımızın yanındayım. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Aleyna Tilki Davut Güloğlu
Spor Marcao Ali Koç Mert Günok Burak Elmas Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
METİP Emanetleri Giresun Kalesinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 16:36:44. #1.15#

title