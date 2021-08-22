METİP Emanetleri Giresun Kalesinde

Fındık hasadının başlamasıyla mevsimlik tarım işçileri ve aileleri ilimize gelmeye başladı.

Fındık hasadının başlamasıyla mevsimlik tarım işçileri ve aileleri ilimize gelmeye başladı. Anne ve babaları çalışmaya gelen çocukları, olumsuz çalışma ve bahçe koşullarından uzak tutmak için Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu personeli ve Pikolo Derneği ortaklaşa proje gerçekleştirdi.

Proje kapsamında, 20 Ağustos 2021 tarihinde Giresun Kalesinde etkinlik gerçekleştirildi, çocuklara Giresun'un tarihi ve doğal güzellikleri tanıtıldı, Çocuklar önce kaleyi gezdiler, ilin manzarasını izlediler, şehitliği ziyaret ettiler, piknik yaptılar, sonra parkta eğlenen çocuklar okula döndüler. Gezi sırasında çocukları Giresun Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Recep Celep, İşkur Müdür Yardımcısı Rıfat Ayar, Giresun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Ahmet Aydın, proje öğretmenlerinden Mete Durmuş, Umut Başustaoğlu, Pınar Güngör, Yasemin Güngör, Yeler Uzun katıldı.

Vali Yardımcısı Dr. Hasan Tanrıseven ve diğer konuklar öğrencilere çeşitli hediyeler dağıttı. Sayın Tanrıseven "Bugün kalede 29 öğrencimiz vardı. Amacımız sayıyı artırmak ve geleceğimizin teminatı çocuklara iyi eğitim vermektir. Onlar sosyal, zihinsel yönden ne kadar gelişirse o kadar güçlü bir ülkemiz olur. Projede görev alan tüm arkadaşlara, kurumlara ve yöneticilerine teşekkür ederim. Her zaman sizlerin ve çocuklarımızın yanındayım. " dedi.

Kaynak: Habermetre