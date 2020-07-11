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Metincan Cici'ye Beşiktaş ve Galatasaray talip oldu

TFF 2. Lig'de play-off oynamaya hazırlanan Kastamonuspor'da başarılı oyuncu Metincan Cici'ye Galatasaray ve Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi.

Metincan Cici'ye Beşiktaş ve Galatasaray talip oldu
11.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 11.07.2020 17:57

TFF 2. Lig'de play-off oynamaya hazırlanan Kastamonuspor'da başarılı oyuncu Metincan Cici'ye Galatasaray ve Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi. Söz konusu oyuncuyu play-offta oynanacak Tuzlaspor müsabakasında Galatasaray ve Beşiktaşlı yetkililerin takip edeceği ifade edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda TFF 2. Lig'de play-off oynama hakkı elde eden Kastamonuspor, büyük sevinç yaşadı. Ayrıca Play-Off karşılaşmalarında sağ kanat oyuncusu Metincan Cici'yi Beşiktaş ve Galatasaray'ın talip olduğu öğrenildi. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 19 Mart'ta sezona ara verilene kadar oynadığı 28 karşılaşmadan 53 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, ligde 3. sırada yer alıyor. Oynadığı karşılaşmalarda 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Kastamonuspor, 49 gol atıp kalesinde 21 gol gördü. Haziran ayının başından itibaren çalışmalarını sürdüren Kastamonuspor, 20-28 Temmuz'da Antalya'da tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off'un ilk maçında grupta 53 puanla dördüncü sıradaki Tuzlaspor ile karşılaşacak.

Metincan Cici'ye Beşiktaş ve Galatasaray talip oldu

20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacak olan 2. Lig play-off maçlarına Galatasaray ve Beşiktaş'ın Metincan Cici'yi izletmek için gözlemci göndereceği öğrenildi. Sağ kanatta forma giyen Metincan Cici, bu sezon kırmızı-siyahlı forma altında oynadığı 27 karşılaşmada 14 gol atarken 7'de asist yaptı.

Ahmet Yıldırım: "Geçtiğimiz yıl kaçırdığımız kupayı bu yıl bu şehre getirmek istiyoruz"

Hedeflerinin takımın adını TFF 1'inci Lig'e yazdırmak ve Kastamonu'ya çifte bayram yaşatmak olduğunu söyleyen Kastamonuspor Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, "Öncelikle federasyonun vermiş olduğu karardan ötürü çok teşekkür ediyoruz. Çünkü sezon başından beri bir çok sıkıntı yaşayan, mücadele den hem biz hem oyuncular hem de yönetim hem de taraftar olarak play-off'u hak ettiğimizi düşünüyorum. Sezon başında kurulan takım düşmemeye kurulan bir takımdı. Oyuncuların emekleri en azından heba olmadı. Play-Off oynatma kararı sonuç olarak doğru bir karardır. Biz en azından ligi üçüncü bitirdik. Hak ettiğimizi de düşünüyorum. O yüzden federasyona çok teşekkür ediyorum. Gecikmiş olsa da istediğimiz karar çıktı. En iyi şekilde hazırlanıp play-offta final oynamak istiyoruz. Finalde bu şehre hak ettiği, geçen sene kaçırdığı kupayı bu şehre getirmek istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. Biz iyi bir aileyiz. İyi bir takım olduk. İyi bir arkadaşlığımız var. İnşallah bu 3 maçı en iyi şekilde oynayıp 28'inde de kupayı kaldırıp Kastamonululara çifte bayram yaşatmak istiyoruz. O yüzden var gücümüzle çalışıyoruz. Bütün kulüpler özellikle ligdeki spor yazarları, spor yorumcuları şunlardan bahsediyor. Alt yapılara önem verilmiyor. Alt yapıdaki oyuncuların en iyi çıkış yapacağı yerler alt liglerdir. 2 ve 3'ncü liglerdir. Alt liglere eğer önem vermek istiyorsanız bu liglere de önem vermelisiniz. Çünkü buradaki genç oyuncular burada oynama şansını daha fazla buluyor. Bulduklarından dolayı üst liglerde de oynamaları daha rahat olabiliyor. O yüzden en azından federasyon kulüplerin gelirlerini arttırma yönünde bu bir teşvik olabilir. Bu yönden de desteklemeleri gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Metincan Cici: "Play-off maçları bizim için vitrin maçları"

GMG Kastamonuspor'un başarılı sağ kanat oyuncusu Metincan Cici ise, "Öncelikle federasyonun verdiği son karar bizi mutlu etti. Çünkü sezon başlarından beri çok çalışıyoruz. Çok emeğimiz var. Çok istekli bir şekilde çalışıyoruz. Devam edilmesi yönündeki karar bizi çok mutlu etti. Biz güzel bir aile olduk. Bu takım çok kısıtlı imkanlarla kuruldu. Çok yukarı hedefler belirtilmiyordu. Ama çok çalıştık. Hedefimizi sonuçlandırmak istiyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Son 3 final maçımız var. En iyi şekilde hazırlanıp elimizden geleni yapmak istiyoruz. Burada herkesin hayalleri ve hedefleri var. Genç oyuncularımız var. Play-off maçları bizim için vitrin maçları. Birçok oyuncuyu izlemeye gelecekler. Genç oyuncularımızı görmeye gelecekler. Türk futbolunun da gelişimi açısından güzel bir imkan olacağını düşünüyorum. Kendi takımımıza güveniyoruz. Kupayı bu şehre bu taraftara getirmek istiyoruz. Tuzla ile ilk maçta evimizde kaybettik ama deplasmanda çok iyi şekilde hazırlanıp güzel bir skorla galip gelmiştik. Kampta çok iyi çalışmıştık. Kendimizden emindik. Şu anda da o çalışmalarımıza devam ediyoruz. Rakiplerimiz güçlü olabilir ama biz kendimizden eminiz" diye konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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