Metina'da PKK/KCK'lı 3 terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı 3 terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, eylem hazırlığındaki PKK/KCK'lı 3 terörist, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Metina'da Pençe-Şimşek harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik eylem yapmak üzere organize olan PKK/KCK'lı 3 terörist tespit edildi.

MİT tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş