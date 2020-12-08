Metina bölgesinde 3 terörist öldürüldü
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Metina bölgesinde 3 terörist öldürüldü

08.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 08.12.2020 10:47
Metina bölgesinde 3 terörist öldürüldü

MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

MSB: "Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!"

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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