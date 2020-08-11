- Metina bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi - Metina bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

- Metina bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden operasyona ait görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, kararlılıkla sürdürülen operasyonlar neticesinde, Irak kuzeyi Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, operasyonların en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini bildirdi. Bakanlık, sosyal medya hesabı üzerinden teröristlerin etkisiz hale getirildiği hava harekatına ait görüntüler de paylaştı.

Kaynak: İHA