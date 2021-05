Metin Sipahioğlu: "Herkesi mert olmaya davet ediyoruz, aksi yönde tepkilerimiz farklı olacak"

Son iki haftasına girilen şampiyonluk yarışıyla alakalı konuşan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, "Her kim ki hakemleri, rakipleri baskı altına almaya çalışıyorsa, algı operasyonu yaparsa soyunma odalarında, devre aralarında baskı yapmaya çalışırsa, objektifim diyen tüm spor kamuoyu da en sert tepkiyi göstermelidir. Herkesi mert olmaya davet ediyoruz, aksi yönde tepkilerimiz farklı olacak" dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, gündeme ilişkin FB TV'de açıklamalarda bulundu. Ankaragücü galibiyetine değinerek sözlerine başlayan Sipahioğlu, "Futbol takımımız tebrik ediyorum galibiyetten ötürü. Başkanımız ve futbol şubeden sorumlu yöneticiler takdirini çok daha iyi yapar ama Emre hoca göreve geldikten sonra oluşan enerji, sinerji ve form grafiği büyük bir umut oldu. 2 hafta kaldı sezonunu bitmesine, 2 tane çok zorlu maç var. Bu iki haftada da takımımız 6 puan almak için konsantrasyonu sahaya yansıtacak bundan en ufak şüphemiz yok. Nerede bitireceğimizi 2 maç sonra göreceğiz. Bu konuda büyük konuşmak istemiyoruz. 2 maç sonra kim nerede bitireceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"İftira ve yalanlar atmaktan çekinmediler"

Ligin bitimine 2 hafta kala camia adına kamuoyunda bazı şeyleri gündeme getirmek istediklerini aktaran Metin Sipahioğlu, "Dün başkanımızın vurguladığı gibi biz sezon başından beri maçtan önce söylemlerde bulunmadık. Hakemlerle ilgili yalanlar ortaya koymadık. Ama rakiplerimiz özellikle bir tanesi iletişim anlamında sezon boyu strateji olarak kullandı. Algı operasyonuyla rakipleri ve hakemleri etki ve zan altında bırakmaya çalıştılar. İftira ve yalanlar atmaktan çekinmediler. Maalesef bütün bunları yaparken bunun üzerine sağda solda bu stratejileriyle övünerek nasıl başarıya ulaşıyoruz gördünüz mü diyerek anlatıyorlar. Bunu herkes biliyor. Bunu övgüyle anlatıyorlar acı tarafı. Bunların yanında strateji olarak oyuncularına verdikleri röportajda Souza'yı kastediyorum, rakiplerle alakalı maçtan sonra resmen teşvik primi imalarında bulunacak kadar ileri gidiyorlar. Josef bunu söyleyecek oyuncu değil, söyletiyorlar. Bunları söyletecek kadar gözlerinin döndüğünü tüm kamuoyu gördü. Aynı zamanda teknik direktörleri sene sonunda açıklayacağım şeklinde şantaj içeren komik imaları var. Biz Fenerbahçe olarak bu günleri çok gördük. 2011-2012 sezonunda sezon sonu her şeyi anlatacağım diyenleri, VAR kayıtları var diyenleri de gördük ama göremedik bunları sezon sonunda. Maalesef Türk sporunda bu şantajlar Fenerbahçe hariç tüm kulüplerde yapılıyor ama ortaya konan bir şey yok. Biz Fenerbahçe olarak tertemiz bir mücadele veriyoruz. Şampiyon olur, olmayız 2 maç sonra göreceğiz ama bizim mücadelemiz tertemiz. Maç öncesi hakemlere algı operasyonlarından, rakipleri zan altında bırakarak hareket etmekten uzağız. Dün Ankaragücü bizden puan alsaydı şampiyonluk yarışından kopacaktık. Rakibimiz son dakikaya kadar mücadele etti. Belki mağlup bile olabilirdik. Alanya maçında hakem rezaleti oldu. Tahkimin ve federasyonun verdiği skandal karar var. Alanyaspor da bizle oynadığı maçta aslanlar gibi mücadele etti. Salih Uçan, eski oyuncumuz, o da mücadele etti. O maçta 1 puan bile alamayabilirdik. Erzurum maçında da son dakikaya kadar oynadılar. Biz maçlardan sonra çıktık ve teker teker tebrik ettik, başarılar diledik. Doğrusu budur. Her takımın amacı kazanmak için sahaya çıkmak. Ama başkaları; 'bu takım neden böyle oynuyor' diyorlar. İma içeren sözler söylüyorlar. Biz tertemiziz, yarışı böyle sürdürüyoruz. 2 hafta kaldı lig bitimine. Kalan haftada rakipler Sivasspor ve Kayserispor. Bu iki takım da bize karşı son saniyeye kadar mücadele edecekler, belki de şampiyonluktan edecekler. Galatasaray'ın rakipleri Denizlispor ve Malatya, onlar da mücadele edecekler. Beşiktaş'ın takipleri de Karagümrük ve Göztepe. Tüm bu takımlar çıkıp onurlarıyla mücadele edecekler. Sakın ama sakın iki haftada çıkıp rakipleri baskı altına alıp iftira atmaya, operasyon yapmaya, hakemleri zan altında bırakmaya çalışmasınlar. Bu sefer tepkimiz çok sert olur, altından kimse kalkamaz. Son 2 hafta tüm takımlar mücadele etmelidir. Son 2 haftada tüm rakipler savaştığı maçlar olsun. Kim nerede ligi bitiriyorsa bitirsin, kimse algı operasyonları yapmaya çalışmasın. Her kim ki hakemleri, rakipleri baskı altına almaya çalışıyorsa, algı operasyonu yaparsa soyunma odalarında, devre aralarında baskı yapmaya çalışırsa, objektifim diyen tüm spor kamuoyu da en sert tepkiyi göstermelidir. Bu algı operasyonları, bu gözü dönmüşlük kabak tadı verdi. Bütün sene yaptılar bari son 2 hafta mertçe mücadele etsinler. Biz yüzüne gülüp farklı işler çevirmiyoruz. Başkanımızın burada mertliği, dürüstlüğü ortadadır. Karakterli olan herkesin 1 tane yüzü olur. Herkesi mert olmaya davet ediyoruz aksi yönde tepkilerimiz farklı olacak" şeklinde konuştu.

"Rakiplerimizi mert olmaya çağırıyorum"

Son günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç üzerinden yapılan algılara değinen Sipahioğlu, "Başkanımızın adı üstünden kamuoyunda çok şeyler konuşuluyor. Ali Koç adlı bir hakem var, maçımıza atanmış, çok maçımızı yönetmiş. Bugün son 2 haftalık süreçte bazı odaklar tarafından yine gündem yapıldı bu durum. Daha evvel gündem olmamışken kritik süreçte U19 üzerinden gündem oluyor ve yazılar yazdırıyorlar. Anormal durum varmış gibi farklı serzenişte bulunuyorlar. Bunu TFF'nin gözü önünde yapıyorlar. Hakem manipülasyonu yapılması gibi son 2 haftalık süreçte Ali Koç adlı hakemin durumu gündeme getirilip, iftira ve yalan ile kullanılıyor. Ali Koç ve Fenerbahçe üzerinden hakemlere mesajlar veriliyor. Herkes mert olsun. Başkanımızın dediği gibi 10-15 tane yüzleri olmasın. Yüzlerimize gülüyorlar, arkamızdan başkalar. Bizim bir tane yüzümüz var. Buradan tüm spor kamuoyuna rakiplerimizi mert olmaya çağırıyorum. Bu haftaya kadar şampiyon yaptırılmadık, mağdur olan takım ortada. Herkes mücadelesini versin ve sonunu görelim" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı