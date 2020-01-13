Metin Şentürk'ün acı günü
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Metin Şentürk'ün acı günü

UZUN süredir yoğun bakımda olan şarkıcı Metin Şentürk'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti.

13.01.2020 15:11 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:12
Metin Şentürk'ün acı günü
UZUN süredir yoğun bakımda olan şarkıcı 'ün babası Şükrü Şentürk, 90 yaşında hayatını kaybetti. Şükrü Şentürk için 'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle vakti kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri Metin Şentürk kabul etti. Metin Şentürk'ü acı gününde İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile sanatçı arkadaşları yalnız bırakmadı. 

Şükrü Şentürk, kılınan cenaze namazının ardından  Eski Kozlu Mezarlığı'na defnedildi. 

Şükrü Şentürk geçen  Ağustos ayında rahatsızlanarak Gaziosmanpaşa'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.  

- İstanbul
Kaynak: DHA
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