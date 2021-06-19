Metin Şentürk kimdir? İbo Show konuğu Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hayatı ve biyografisi!
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Metin Şentürk kimdir? İbo Show konuğu Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hayatı ve biyografisi!

Metin Şentürk kimdir? İbo Show konuğu Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hayatı ve biyografisi!
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İbo Show konukları merak edildi. 19 Haziran Cumartesi İbo Show konukları arasında Metin Şentürk de yer aldı. Peki, Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Şentürk'ün hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ünlü sanatçı Metin Şentürk gündeme geldi. Metin Şentürk kimdir ve Metin Şentürk kaç yaşında gibi soruların yanıtları merak edildi. Peki, Metin Şentürk kimdir? İbo Show konuğu Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hayatı ve biyografisi!

METİN ŞENTÜRK KİMDİR?

Metin Şentürk (d. 16 Mayıs 1966; Fatih, İstanbul), Türk şarkıcı. Dünya Engelliler Vakfının başkanlığını yapmaktadır.

Metin Şentürk doğum tarihi : 16 Mayıs 1966

Metin Şentürk kaç yaşında : 55 yaşında

Metin Şentürk mesleği ne : Şarkıcı

Metin Şentürk nereli : İstanbul doğumlu

Metin Şentürk üç yaşında geçirdiği trafik kazası sonucu gözlerini kaybetmiştir. Ancak İstinye körler okulunda 1 yıl içerisinde 2 sınıf atlayarak ciddi bir başarı göstermiştir. Ardından Büyükçekmece lisesinde tamamen gören öğrencilerle beraber eğitim alıp bu okulu başarı ile bitiren Şentürk İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Türk Musikisi Devlet Konservatuar'ına girmeye hak kazanmıştır. 1987-1988 yılında konservatuarı bitiren Metin Şentürk ilk ödülü olan Altın Lale'yi kazanmıştır. İlk albümü Elimdeki Fotoğrafın ile başladığı müzik hayatına devam etmektedir.

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Metin Şentürk kimdir? İbo Show konuğu Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hayatı ve biyografisi! - Haberler
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