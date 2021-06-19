Metin Şentürk kimdir? İbo Show konuğu Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli, hayatı ve biyografisi!

İbo Show konukları merak edildi. 19 Haziran Cumartesi İbo Show konukları arasında Metin Şentürk de yer aldı. Peki, Metin Şentürk kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Metin Şentürk'ün hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.